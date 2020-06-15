Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве с расчленением 24-летней Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева. На очередном заседании доцент поблагодарил защитника за работу и потребовал его заменить.

Олег Соколов настаивает, чтобы вместо Почуева его защищал Сергей Лукьянов. Если за неделю они не договорятся с новым адвокатом, ему предоставят государственного защитника. Заседание перенесено на 22 июня.

Александр Почуев назвал решение своего бывшего подзащитного Олега Соколова неожиданностью. По его мнению, это дело рук процессуальных оппонентов.