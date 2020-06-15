Фото и видео: мужчина избил девушку-волонтера на глазах у подопечной в Петербурге

Девушку-волонтера фонда «Антон тут рядом» на глазах у подопечной ударил в нос сосед. А перед этим на нее накричала какая-то женщина. По словам самого мужчины, девушка напала на него первой.

Фонд помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом» уже пять лет частично базировался в квартире на проспекте Энгельса. Там периодически появлялись новые воспитанники. Это не нравилось соседям.

Волонтер везла в инвалидной коляске с прогулки подопечную. В подъезде на них накричала женщина. Суть ее претензий – якобы именно волонтер с воспитанницей «поцарапала ей дверь». К ней присоединился сосед, который ударил девушку в нос.

По словам ударившего волонтера мужчины, он сам стал жертвой. Девушка громко стучала дверью, когда везла коляску. А после замечания сначала дала ему пощечину, а потом ударила по лицу уже со всей силы.