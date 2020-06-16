Ремонт железнодорожных путей завершился на станции Калище

Автор: Александр Селиванов
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Работы прошли в период технологического «окна» в несколько этапов.

По информации пресс-службы ОЖД, на железнодорожной станции Калище были завершены работы по ремонту трех путей протяжённостью 750 метров.

Отмечается, что деревянные шпалы были заменены на железобетонные. Также в рамках ремонта были заменены рельсы.

Силами ОЖД была произведена выправка пути и отделочные работы.

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08.06.2020 229