Ремонт железнодорожных путей завершился на станции Калище

Работы прошли в период технологического «окна» в несколько этапов.

По информации пресс-службы ОЖД, на железнодорожной станции Калище были завершены работы по ремонту трех путей протяжённостью 750 метров.

Отмечается, что деревянные шпалы были заменены на железобетонные. Также в рамках ремонта были заменены рельсы.

Силами ОЖД была произведена выправка пути и отделочные работы.