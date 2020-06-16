Во Всеволожском районе легковушка влетела в дерево, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате ДТП во Всеволожском районе Ленобласти, они получили травмы различной степени тяжести.

ДТП произошло 16 июня около пяти часов утра на 4,6 километра автотрассы «Лехтуси — Лесколово». Автомобиль марки ВАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В ДТП пострадали четыре человека, они получили травмы легкой и средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.