350 безработных жителей Ленобласти вышли на общественные работы

Ленобласть заключила с работодателями 13 соглашений для трудоустройства жителей, оставшихся без работы во время пандемии. Они заняты на общественных работах в сфере благоустройства, озеленения, агропромышленного комплекса.

Так, 156 человек временно трудоустроились в ДРСУ. Они уже занимаются вырубкой деревьев и кустарников, покраской дорожных ограждений и остановок общественного транспорта, очисткой полос отвода от мусора.

Кроме того, с начала месяца к работе в сфере развития туристического и рекреационного отдыха приступили 30 человек. Они занимаются подготовкой, согласованием проектов туристических маршрутов и их обустройство. К этой работе с 1 июля приступят еще 50 человек.

В ближайшее время на работу выйдут специалисты по культурно-досуговой деятельности и экскурсоводы. Также планируется заключить еще 12 соглашений для трудоустройства 46 человек.

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Для того, чтобы принять участие в общественных работах, безработные и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена, должны дистанционно обратиться в удобный районный филиал Биржи труда. Оплата таких работ будет составлять 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ).