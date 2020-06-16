Пятилетний мальчик едва не утонул после падения в водоем в селе Шум

Ребенка доставили в больницу Шлиссельбурга в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла вечером 15 июня в селе Шум в Кировском районе Ленобласти. Мать ребенка призналась, что мальчик едва не утонул по ее недосмотру. Мальчик наблюдал за рыбками, а затем упал в воду. Об этом пишут “Невские новости”.

Врачи продолжают бороться за жизнь пятилетнего мальчика. Отмечается, что семья полная, на учете не состоит.

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Ранее мы сообщали, что за прошедшие выходные на водоемах Ленобласти погибли четверо детей. Все утонувшие находились в воде без присмотра взрослых.