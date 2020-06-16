Врачи в Санкт-Петербурге вылечили от коронавируса 103-летнюю пациентку

Врачи больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге вылечили от коронавируса 103-летнюю пациентку, сообщает медучреждение.

«Из больницы Святого Георгия была выписана 103-летняя пациентка! Валентина Мартыновна проходила лечение в нашем стационаре в 11-м инфекционном отделении по поводу новой коронавирусной инфекции, осложнённой двухсторонней полисегментарной пневмонией, и выписана с улучшением самочувствия домой 11 июня», — сообщает больница в своём аккаунте в Instagram.

Отмечается, что пожилая женщина в настоящее время чувствует себя хорошо и находится дома с родными.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар и оказывает медицинскую помощь только больным с ОРВИ и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.