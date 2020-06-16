Во Всеволожске пройдет концерт, посвященный Году памяти и славы

1 августа во Всеволожске пройдут массовые гуляния, посвященные общероссийскому Году памяти и славы и Году Победителей, объявленному в Ленобласти.

В связи с этим Всеволожский центр культуры и досуга объявил тендер по выбору организатора комплексного мероприятия, сообщает RosTender.info. С победителем будет заключен контракт на 42,5 млн рублей. Заявки на тендер принимаются до 6 июля.

Жителей Ленобласти и гостей в этот день ждут торжественное шествие, игры и танцы с аниматорами, ярмарка «Город мастеров», большой праздничный концерт и пятиминутный фейерверк. Трансляцию праздника можно будет посмотреть на большом экране на Юбилейной площади города.