В озере под Выборгом утонул выпивший 17-летний парень

Несовершеннолетний житель поселка Возрождение ушел купаться и не вышел из воды, до трагедии он выпивал спиртное.

В полицию Выборгского района обратился приятель юноши. Он сообщил, что они с другом выпивали спиртное, а затем он ушел купаться на озеро в поселка Возрождение и не вышел из воды. Утром в полицию о пропаже сообщила мать юноши.

Тело парня нашли на следующий день. Об этом сообщают «Невские новости«.

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