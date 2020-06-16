Почти 50 млн рублей получили безработные и самозанятые в Ленобласти

Региональные выплаты получили 7 773 безработных жителей Ленобласти и 1243 самозанятых. Общая сумма выплат составила 49 млн 193 тысячи рублей.

Для назначения единовременной выплаты на детей Биржа труда Ленобласти направила в Центр соцзащиты населения сведения по 2 211 безработным гражданам, имеющим 3 333 несовершеннолетних детей, и на 514 детей 332 самозанятых.

На 16 июня в Ленобласти в качестве ищущих работу зарегистрированы 27,5 тысячи человек, 23,2 тысяч из них получили официальный статус безработного. С начала июня трудоустроены уже 756 человек.