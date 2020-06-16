Почти 50 млн рублей получили безработные и самозанятые в Ленобласти

Региональные выплаты получили 7 773 безработных жителей Ленобласти и 1243 самозанятых. Общая сумма выплат составила 49 млн 193 тысячи рублей.
Для назначения единовременной выплаты на детей Биржа труда Ленобласти направила в Центр соцзащиты населения сведения по 2 211 безработным гражданам, имеющим 3 333 несовершеннолетних детей, и на 514 детей 332 самозанятых.
На 16 июня в Ленобласти в качестве ищущих работу зарегистрированы 27,5 тысячи человек, 23,2 тысяч из них получили официальный статус безработного. С начала июня трудоустроены уже 756 человек.
Напомним, что безработным гражданам назначается пособие в размере от 1500 до 12130 рублей. Тем, кто потерял работу после 30 марта регион доплачивает 5000 рублей не более трех месяцев. Для самозанятых предусмотрена единовременная выплата в размере 7000 рублей.
Также безработные и временно неработающие жители региона могут принят участие в общественных работах. Оплата таких работ будет составлять 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ).Чтобы записаться, необходимо обратиться в районные Центры занятости населения.