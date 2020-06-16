В Ленобласти с сегодняшнего дня, 16 июня, начали работать избирательные участки. В регионе открылись сразу 991 комиссий в разных районах.

Теперь в любой участковой комиссии можно подать заявление о желании голосовать не по регистрации, а по месту нахождения. В будние дни заявления принимаются с 16.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 14.00.

Также заявления принимаются в МФЦ, в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, а также на портале Госуслуг.

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Как ранее сообщал ivbg.ru, досрочное голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 по 30 июня, а общероссийское голосование — 1 июля с 8.00 до 20.00, как на избирательных участках, так и на дому — по предварительному заявлению гражданина.