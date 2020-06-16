В МФЦ идет прием заявлений о голосовании по месту пребывания

Подать заявление о желании голосовать по месту нахождения — на любом избирательном участке — можно в любом МФЦ Ленобласти.
Для этого необходимо с паспортом обратиться в ближайших МФЦ. Заявления принимаются до 14 часов 21 июня. Также в офисах можно ознакомиться с предлагаемыми поправками в Конституцию России.
Как ранее сообщал ivbg.ru, Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля. Напоминаем, что заявление о желании голосовать не по регистрации, а по месту нахождения можно подать до 14.00 21 июня любым из предложенных способов:
- в территориальных избирательных комиссиях – с 16.00 до 20.00 в будние дни, с 10.00 до 14.00 в выходные;
- в участковых избирательных комиссиях – с 16 по 21 июня до 14.00.
- в любом МФЦ;
- на сайте госуслуг.
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11.06.2020 222