Долгожданный детский сад появится на месте магазина «Верный» в Мурино

Долгожданный детский сад от застройщика Setl Сity в Мурино Всеволожского района будет запущен до конца 2020 года. Добиться организации на улице Шувалова, 9, дошкольного учреждения вместо магазина удалось только после личного вмешательства Александра Дрозденко.

Когда застройщик сдавал ЖК «GreenЛандия», владельцам квартир в договоре было обещан детский сад. Однако строительная компания продала помещение. А новый владелец открыл в нем магазин «Верный».

Губернатор Ленинградской области лично провел переговоры с руководителем Setl Сity, который, в свою очередь, убедил собственника передать помещение под детский сад. Уже подписан договор об обратном выкупе. Магазин покинет помещение до 30 июля. Детский сад на 100 мест, по предварительным данным, должен открыться к концу 2020 года после ремонта.