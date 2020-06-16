Видео: прохожие вступились за девушку, которую парень таскал за волосы в Петербурге

На проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге неравнодушные прохожие вступились за девушку, которую таскал за волосы ее молодой человек. Завязалась драка. Сама девушка с готовностью приняла в ней участие, но на стороне молодого человека, который причинял ей боль.

Пара устроила публичное и шумное выяснение отношений 16 июня около 03:00. Проезжавший мимо велосипедист их успокоил, указав на камеры видеонаблюдения. Девушка пошла в сторону метро, попутно выкрикивая в сторону молодого человека оскорбления. Парень в порыве ярости прибег к рукоприкладству.

За девушку вступилась компания из пяти человек. Завязалась массовая драка, которая закончилась для одного из участников неприятным нокаутом и госпитализацией.