В Тосненском районе от удара молнии загорелся дом — видео

Огонь охватил крышу и второй этаж строения.

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Источник: 78.ru

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что в посёлке Ульяновка от удара молнии загорелся частный дом.

Прибывшие на место происшествия спасатели тушили строение, у которого горели крыша и второй этаж. Пожар был ликвидирован.

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Информация о пострадавших не поступала. По факту произошедшего будет проведена проверка.