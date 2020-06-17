В Тосненском районе от удара молнии загорелся дом — видео

Огонь охватил крышу и второй этаж строения.
Источник: 78.ru
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что в посёлке Ульяновка от удара молнии загорелся частный дом.
Прибывшие на место происшествия спасатели тушили строение, у которого горели крыша и второй этаж. Пожар был ликвидирован.
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10.06.2020 1975
Информация о пострадавших не поступала. По факту произошедшего будет проведена проверка.