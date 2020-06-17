Видео: священник с казаками захватил женский монастырь и обвинил патриарха в предательстве  

Захватчик – схиигумен Сергий. Известен отрицанием COVID-19, проклятьями в адрес врачей, обвинениями Владимира Путина в создании «фашистского концлагеря сатаны». В 1986 Сергий был осужден за убийство человека. Провел в тюрьме 13 лет.

Ранее Сергию велели снять наперсный крест, отстранили от службы и отправили в скит после проклятий в адрес Роспотребнадзора и врачей, борющихся с COVID-19. Однако раскольник отказался подчиниться, захватил Среднеуральский женский монастырь и сверг настоятельницу монастыря. Территорию обители охраняют казаки, а внутрь не пускают ни руководство Екатеринбургской епархии, ни журналистов. Доступ открыт только для паломников.

Паства раскольника говорит, что он настроен не против РПЦ, а против местного митрополита. Однако сам Сергий, похоже, об этом не знает. Он объявил, что патриарх Кирилл является предателем веры, все, кто выполняет его приказы, позорят церковь, а монастырь придется брать штурмом.