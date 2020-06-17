В Новоселье построят поликлинику за 920 млн рублей

Новая поликлиника в Ломоносовском районе сможет принимать 600 пациентов в смену.

На строительство нового медучреждения в Новоселье из областного бюджета будет направлено 920,6 млн рублей. Поликлиника будет оснащена современным оборудованием, в ней расположатся рентгенодиагностическое и стоматологическое, круглосуточное травматологическое отделения, взрослое и детское поликлинические отделения (дневной стационар, блок неотложной помощи, инфекционный бокс с отдельным входом, центр здорового ребенка, женская консультация и другое).

В середине августа по проекту ожидается положительное заключение Леноблгосэкспертизы. После начнется подготовка документация для объявления конкурса на строительство объекта.