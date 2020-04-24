В Кудрово продолжается строительство поликлиники — фото

Рабочие завершают возведению подвала будущей поликлиники и гаража.

Всего два месяца назад строители только начинали заливать фундамент, а сегодня появляются первые очертания внутренних помещений подвала, формируются перекрытия над первым ярусом, возводится первый и второй этажи. 22 апреля рабочие приступили к устройству газобетонных стен. Гараж для автомобилей скорой помощи планируют завести под крышу не летом, а уже к концу весны.

Для ускорения работ строители параллельно с проведением монолитных работ занимаются подключением инженерных сетей.

Напомним, строительство поликлиники на 600 посещений началось осенью этого года. Общая площадь здания — 6,5 тысяч квадратных метров. Ввести в эксплуатацию поликлинику планируют уже в 2021 году, стоимость работ оценивается в 960 млн рублей. Финансирует работы Ленинградская область.