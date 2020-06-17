В Ленобласти 55 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 17 июня

В Ленобласти на утро 17 июня зафиксировали 55 новых случая коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 7 843 случая новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 2 494 случая (31,8%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 553 301 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 194 летальных случая. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 7 478 человек. При этом за сутки выздоровели 10 036 человек, общее число выписанных — 304 342.