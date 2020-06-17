Жительница Глинки незаконно обналичила 107,9 млн рублей – она уже пять раз меняла фамилию

Жительница деревни Глинка Тосненского района подозревается в незаконном обналичивали крупных сумм денег для предпринимателей. Подозреваемая на протяжении семи лет пять раз меняла фамилию. Преступный заработок ее группы составил 9,7 млн рублей.

По версии следствия, с 2013 по 2020 годы подозреваемая и ее подельники – женщина и 27-летний курьер – помогали предпринимателям выводить со счетов деньги за товары, которые в реальности не приобретались. Всего было обналичено 107,9 млн рублей. Комиссия теневых банкиров составляла девять процентов.

Организатор схемы – 38-летняя женщина по фамилии Милина. Она же Трофимова, Белова, Шишканова и Рувель. Уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) возбуждено 16 июня.