В Тихвине волонтеры спасли кошку, застрявшую в щели между домами

Операция по спасению кошки осложнялась огромным количеством строительного мусора в узкой щели между домами.

Службы спасения животных «Кошкиспас» помогли кошке, которая выпала из окна и застряла в узкой щели между двумя девятиэтажками. Животное спряталось под досками и просидело там двое суток. Перед волонтерами стояла задача не из легких: разобрать хлам, прежде чем вытащить кошку, это удалось сделать не сразу.

Когда все препятствия, ведущие к кошке, были устранены, то та от страха начала двигаться к противоположному выходу и оказалась совсем рядом с хозяйкой, которая и успела ее поймать.

Щель между домами пообещали закрыть, чтобы животные больше не попадали в такую ловушку.