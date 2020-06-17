В Кировскую больницу доставлен новый компьютерный томограф

Автор: Гузель Галимова
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В Кировскую межрайонную больницу поступил новый томограф, который позволит оперативно назначить эффективную терапию.

Аппарат жизненно необходим, чтобы быстро и точно диагностировать онкологию, болезни головного мозга, травмы внутренних органов и конечностей, оценить состояние тканей. 

Современное оборудование приобретено за счет областного бюджета в рамках нацпроекта “Здравоохранение”. Стоимость компьютерного томографа – 33,2 млн рублей.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 47 регион поступили: семь новых мобильных медицинских комплексовчетыре ангиографа18 УЗИ-аппаратов. Также на покупку 39 машин скорой помощи выделено 250 млн рублей.