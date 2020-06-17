Гособвинение запросило фигурантам дела «Сети» из Петербурга 9 и 6 лет тюрьмы

Государственный обвинитель, прокурор Александр Василенко считает, что фигуранты дела «Сети» (сообщество, признанное террористическим, запрещено в России) из Санкт-Петербурга должны получить реальные сроки. Виктору Филинкову просят назначить 9 лет лишения свободы, Юлию Бояршинову – 6 лет.

Ранее фигуранты дела из Пензы уже получили до 18 лет колонии. При назначении наказания для фигурантов из Санкт-Петербурга прокурор попросил учесть «активное способствование раскрытию преступления» со стороны Бояршинова, который признал вину. Филинков вину так и не признал.

Юлий Бояршинов, 28-летний промышленный альпинист, обвиняется в участии в террористическом сообществе, незаконном хранении взрывчатых веществ и дымного пороха. В деле ему отводится роль «сапера».

Виктор Филинков, 25-летний программист, обвиняется в участии в террористическом сообществе. По версии следствия, он был «связистом». ФСБ располагает данными, что Филинков «участвовал в тренировках анархистов, совершенствовался в обращении с оружием и в изготовлении взрывчатки».