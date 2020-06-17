Правоохранители со стрельбой остановили воров топлива в Бокситогорском районе

Правоохранители утром (указать число) получили информацию о краже топлива на АЗС в деревне Чудцы Бокситогорского района. Злоумышленники заправились на тысячу рублей и скрылись.

Вскоре был замечен автомобиль ВАЗ-2107, указанный в ориентировке. Инспекторы потребовали водителя остановиться, однако он лишь прибавил скорость и попытался скрыться. Водитель отечественной легковушки грубо нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу и обгоняя других участников движения.

Так, на 18 км дороги «Пикалево — Колбеки» правоохранители применили табельное оружие и после семи выстрелов автомобиль воров удалось остановить. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.

В салоне находились еще двое мужчин 1994 и 1989 годов рождения, а также женщина 1994 года рождения, сообщает «Дорожный инспектор».