В четверг в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 17 июня в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Согласно сообщениям синоптиков, ночью местами, утром и днем в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются ливни и грозы. Ветер юго-восточный, южный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +15…+20 гр., днем столбики термометров покажут +26…+31 гр.