Проект очистных сооружений в Старой Слободе прошел экспертизу

В ближайшее время начнется строительство канализационных очистных сооружений в деревне Старая Слобода в Лодейнопольском районе. Проект уже прошел экспертизу.

Мощность сооружений составляет 280 кубометров в сутки, они будут очищать сточные воды, поступающие из Старой Слободы и Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря.

Объектом также предусмотрено перспективное развитие населенного пункта, он включает в себя очистные сооружения, насосную станцию и канализационные коллекторы. После очистки сточная вода будут полностью соответствовать всем нормативам, что благоприятно скажется на экологии Рощинского озера.

Ранее ivbg.ru писал, что до 2024 года во всех малых населенных пунктах Ленинградской области установят современные станции очистки воды. Александр Дрозденко рассказал, что к началу следующего года в регионе будут установлены 19 водоочистных станций: в Лужском, Волховском, Сланцевском, Выборгском и Тихвинском районах.