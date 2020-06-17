Подростковые бригады вышли на работу в Ленобласти

В Ленинградской области приступили к работе летние трудовые бригады, уже трудоустроены порядка 228 подростков. Больше всего летними работами заняты в Бокситогорском районе — порядка 109 человек.

Подростковые бригады также работают в Волховском, Сланцевском, Кингисеппском, Гатчинском, Выборгском, Подпорожском, Волосовском, Всеволожском и Лужском районах.

Преимущественно ребята занимаются благоустройством, облагораживанием пришкольных территорий, парков, памятных мест, а также организовывают культурно-просветительские мероприятия. Все при этом соблюдают социальную дистанцию, а при массовом скоплении носят средства индивидуальной защиты. Рабочий день при этом не превышает четырех часов.

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области предоставляет работодателям субсидии на возмещение затрат на оплату труда подростков. Обратиться за субсидиями могут как государственные и муниципальные учреждения, так и представители бизнеса, индивидуальные предприниматели. В этом году 50 учреждениям перечислено 25 млн рублей на трудоустройство более 3,5 тысяч подростков. Помимо заработной платы, которую выплачивает работодатель, служба занятости оказывает несовершеннолетнему работнику материальную поддержку – 2250 рублей за отработанный месяц.

Подробную информацию об актуальных вакансиях можно получить в местных образовательных учреждениях, домах молодежи или филиалах Центра занятости населения.

Ранее ivbg.ru писал, что социально значимые компании из Ленинградской области получили 14 млн рублей субсидий. Среди получателей — предприниматели, оказывающие услуги в области образования, спорта, культуры и социального обслуживания.