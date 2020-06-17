Жителя Новой Ладоги обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека и мошенничестве.

Установлено, что будучи пьяным, обвиняемый нанес мужчине не менее 13 ударов ножом в область головы, шеи и живота. От полученных травм он скончался. После злоумышленник украл у погибшего банковскую карту и оплатил ею покупки в магазинах на сумму более 15 тысяч рублей. Трагедия произошла в Гатчине.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.