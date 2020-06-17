Школьники начнут проводить экскурсии по экотропам в районе Кургальского полуострова

Учащиеся школ в Кингисеппском районе в ближайшее время пройдут обучение на курсах и приступят к проведению экскурсий по экотропам в районе Кургальского полуострова.

Посетителям будут предложены экологический и военно-исторический маршруты. Последний проходит по памятникам, оставшимся со времен Великой Отечественной войны.

Ранее ivbg.ru писал, что приозерская школа победила в смотр-конкурсе музеев в номинации в номинации «Лучший исторический музей». Глава Ленобласти поздравил и поблагодарил педагогов, которые стали организаторами музеев. Они также ведут просветительскую работу, наделяют детей опытом исследовательской, поисковой и творческой работы.