Чтобы отдать деньги грабителям, жертвам пришлось снимать их в банкомате в Щеглово   

В полицию Всеволожского района 15 июня около 18:00 сообщили о грабеже в деревне Щеглово. Неизвестные избили двух братьев в возрасте 47 и 58 лет. Чтобы отдать грабителям деньги, пострадавшим пришлось снимать их в банкомате.

У жертв ограбления при себе были только три тысячи рублей. Грабители забрали их, затем силой отвели пострадавших к банкомату и заставили снять с карты 14,5 тысячи рублей. Отобрав еще 10 тысяч, агрессоры скрылись.

Грабителей пострадавшие описали как мужчин славянской внешности. Один – с усами и бородой, второй – с татуировкой на руке.