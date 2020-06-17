В Выборгском районе продолжается борьба с борщевиком

Накануне администрация Выборгского района провела совещание в формате видеоконференции по вопросам борьбы с борщевиком.

Главы муниципальных образований докладывали о текущей ситуации председателю комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олегу Малащенко.

Самыми активными муниципальными образованиями района по борьбе с борщевиком являются Первомайское, Приморское, Рощинское и Советское поселения. В этом году здесь обработают химическим способом территорию площадью 275 га. На эти цели из областного и местного бюджетов выделено более 1,2 млн. руб. Доля муниципального софинансирования составила 435 тыс. руб, сообщает пресс-служба районной администрации.

Уточняется, что для аграриев предусмотрено 340 тысяч рублей в качестве компенсации за искоренение опасного сорняка.

Ожидается, что в этом году будет обработано 185 га земель сельскохозяйственного назначения, а также 90 га земель поселений.