Роспотребнадзор определил водоемы Ленобласти, где можно купаться

В Ленинградской области этим летом безопасно купаться можно только в 10 местах, поскольку только они соответствуют всем санитарно-химическим и микробиологическим требованиям.

По информации Роспотребнадзора Ленинградской области, качество воды соответствует требованиям в 8 районах Ленобласти:

Волосовский район: оз. Донцо (д. Донцо), р. Луга (д. Б. Сабск);

Кингисеппский район: р. Луга (г. Кингисепп), Финский залив (д. Выбье);

Киришский район: оз. Светлое (г.п. Будогощь);

Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино);

Лужский район: оз. Омчино (г. Луга);

Приозерский район: оз. Отрадное (п. Плодовое);

Сланцевский район: р. Плюсса (г. Сланцы);

Тосненский: оз. Нестеровское (п. Шапки).

В ведомстве уточнили, что до решения губернатора об открытии пляжей Управление продолжит отслеживать состояние воды.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области утонули 7 человек с начала купального сезона. Роспотребнадзор не дал официальное разрешение на посещение водных объектов, в связи с этим в регионе продолжаются проверки состояния пляжей.