Роспотребнадзор определил водоемы Ленобласти, где можно купаться

В Ленинградской области этим летом безопасно купаться можно только в 10 местах, поскольку только они соответствуют всем санитарно-химическим и микробиологическим требованиям.
По информации Роспотребнадзора Ленинградской области, качество воды соответствует требованиям в 8 районах Ленобласти:
- Волосовский район: оз. Донцо (д. Донцо), р. Луга (д. Б. Сабск);
- Кингисеппский район: р. Луга (г. Кингисепп), Финский залив (д. Выбье);
- Киришский район: оз. Светлое (г.п. Будогощь);
- Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино);
- Лужский район: оз. Омчино (г. Луга);
- Приозерский район: оз. Отрадное (п. Плодовое);
- Сланцевский район: р. Плюсса (г. Сланцы);
- Тосненский: оз. Нестеровское (п. Шапки).
В ведомстве уточнили, что до решения губернатора об открытии пляжей Управление продолжит отслеживать состояние воды.
Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области утонули 7 человек с начала купального сезона. Роспотребнадзор не дал официальное разрешение на посещение водных объектов, в связи с этим в регионе продолжаются проверки состояния пляжей.