Порядка 85% опрошенных петербуржцев готовы купить автомобиль в течение года

Росгосстрах Банк в мае провел исследование и выяснил, что 85% опрошенных автовладельцев из Петербурга намереваются купить новый автомобиль в течение года.

Большая часть респондентов из Санкт-Петербурга (42%) купят машину в течение 6- 12 месяцев, треть (30%) — в течение 3-6 месяцев и 13% — в течение 1-3 месяцев. При этом стоит отметить, что финансовый кризис, связанный с пандемией, все-таки внес свои коррективы в изначальные планы петербуржцев по покупке автомобиля.

Большинство участников опроса, планирующих покупку машины, отложили ее на время из-за кризиса (67% опрошенных). Еще 19% изначальных планов не изменили и собираются приобрести машину в ближайшее время, а 13% даже решили поторопиться с покупкой автомобиля, пока цены не выросли (мужчины среди них преобладают).

Интересно, что 11% планирующих покупку автомобиля петербуржцев намеревались совершить ее сразу же после снятия ограничений и открытия дилерских центров.

Член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая отметила, что пандемия коронавируса пошатнула благосостояние россиян и дала понять, что владение автомобилем — вопрос личной безопасности и свободы передвижений.