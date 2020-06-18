Власти Санкт-Петербурга приветствуют решение о переносе финала Лиги чемпионов на 2022 год

Власти Санкт-Петербурга приветствуют решение о переносе финала футбольной Лиги чемпионов с 2021 на 2022 год, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Исполком УЕФА в среду объявил о переносе финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год. Также были подтверждены сроки и города, которые примут чемпионат Европы в 2021 году. Матчи чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год, пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
«Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, Петербург очень дорожит правом проведения финального матча Лиги чемпионов.
«После успеха Кубка Конфедераций в 2017 году, грандиозного чемпионата мира ФИФА в 2018 году и предстоящего Евро-2020 нашему городу очень важно провести на высоком уровне решающий поединок главного клубного турнира Европы. И добавить еще один бриллиант в футбольную корону Петербурга. Поэтому в 2022 году сосредоточим все наши силы, знания и опыт на подготовке к финалу Лиги чемпионов», — сказал Беглов.
Он напомнил, что ранее из-за пандемии коронавируса на 2021 год были перенесены сроки проведения финального турнира Чемпионата Европы по футболу.
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«Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже… Поддерживаем это решение. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд», — отметил губернатор.