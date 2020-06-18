В Фонде по спасению тюленей показали, как ластоногие переносят жару

Тюлени с удовольствием начали пить воду из шлангов, чтобы охладится в летнюю жару.

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В группе спасателей тюленей «ВКонтакте» появилось видео того, как ластоногие справляются с жаркой погодой, которая установилась в регионе.

Тюлени пьют воду из шланга и играются с водой, тем самым охлаждая температуру тела.

— Такое их поведение нигде в научной литературе не описывалось ранее, — написали в группе в соцсетях.