В Фонде по спасению тюленей показали, как ластоногие переносят жару

Тюлени с удовольствием начали пить воду из шлангов, чтобы охладится в летнюю жару.
В группе спасателей тюленей «ВКонтакте» появилось видео того, как ластоногие справляются с жаркой погодой, которая установилась в регионе.
Тюлени пьют воду из шланга и играются с водой, тем самым охлаждая температуру тела.
— Такое их поведение нигде в научной литературе не описывалось ранее, — написали в группе в соцсетях.
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07.06.2020 285