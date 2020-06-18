Пять новых игроков приняли в футбольном клубе «Ленинградец»

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Вновь принятые игроки уже успели получить награды в возрастных категориях.

В пресс-службе ФК «Ленинградец» сообщили, что клуб заключил долгосрочные контракты с пятью новыми футболистами.

Все они перспективные спортсмены и раньше играли за «СШОР Зенит». Также эти футболисты обладатели возрастных призов.

Так, к команде присоединились:

  • 17-летний полузащитник Даниил Соколов,
  • 17-летний защитник Иван Савицкий,
  • 18-летний вратарь Егор Смирнов,
  • 17-летний центральный защитник Илья Булыгин
  • 17-летний опорный полузащитник Сергей Николаев.
Вам будет интересно
Роспотребнадзор разрешил матчи чемпионата России по футболу со зрителями
При условии заполняемости трибун на 10% матчи чемпионата России по футболу могут пройти в присутствии зрителей. Роспотребнадзор уже согласовал такую...
28.05.2020 399