Пять новых игроков приняли в футбольном клубе «Ленинградец»

Вновь принятые игроки уже успели получить награды в возрастных категориях.

В пресс-службе ФК «Ленинградец» сообщили, что клуб заключил долгосрочные контракты с пятью новыми футболистами.

Все они перспективные спортсмены и раньше играли за «СШОР Зенит». Также эти футболисты обладатели возрастных призов.

Так, к команде присоединились:

17-летний полузащитник Даниил Соколов,

17-летний защитник Иван Савицкий,

18-летний вратарь Егор Смирнов,

17-летний центральный защитник Илья Булыгин

17-летний опорный полузащитник Сергей Николаев.