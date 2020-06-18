Пять новых игроков приняли в футбольном клубе «Ленинградец»

Вновь принятые игроки уже успели получить награды в возрастных категориях.
В пресс-службе ФК «Ленинградец» сообщили, что клуб заключил долгосрочные контракты с пятью новыми футболистами.
Все они перспективные спортсмены и раньше играли за «СШОР Зенит». Также эти футболисты обладатели возрастных призов.
Так, к команде присоединились:
- 17-летний полузащитник Даниил Соколов,
- 17-летний защитник Иван Савицкий,
- 18-летний вратарь Егор Смирнов,
- 17-летний центральный защитник Илья Булыгин
- 17-летний опорный полузащитник Сергей Николаев.
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28.05.2020 399