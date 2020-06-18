Анна Попова: рисков возвращения коронавируса осенью достаточно, мы к этому готовимся

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков возвращения коронавируса осенью достаточно, страна к этому готовится.

По ее словам, для респираторных вирусов характерна осенне-зимняя сезонность. Летом, с учётом принимаемых мер, есть надежда на сокращение интенсивности эпидпроцесса, уточнила глава Роспотребнадзора.

«Но пока рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернётся в фазе своего подъёма и развития в осеннюю пору, пока достаточно. Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать, опасаемся или боимся, но мы должны быть готовы. Что мы сейчас и делаем», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».