Школьникам откажут в пересдаче ЕГЭ в 2020 году

В резервный день пересдать ЕГЭ смогут только те выпускники, которые по уважительной причине не явились на экзамен в основной этап.

В этом году в резервный день нельзя будет пересдать ЕГЭ на лучший балл, об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Однако на пересдачу допустят тех выпускников, которые не смогли прийти на экзамен по уважительной причине или завершить его по состоянию здоровья.

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Ранее вторую попытку получали школьники, которые не набрали минимальный балл, чтобы получить аттестат. Однако в этом году аттестаты выдали всем выпускникам.