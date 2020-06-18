Уволен полицейский, насмерть сбивший дорожного рабочего под Нурмой

Сотрудник полиции, будучи пьяным, на личном автомобиле насмерть сбил дорожного рабочего рядом с поселком Нурма.

В пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что оперуполномоченный УМВД России по Тосненскому району уволен за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел России. Также его намерены привлечь к ответственности по закону. Пишет lentv24.

Напомним, 18 июня на 120 километре дороги “Кемполово — Выра — Тосно — Шапки” автомобиль марки Mercedes GL сбил дорожного рабочего. За рулем находился пьяный 30-летний сотрудник полиции. Мужчина от полученных травм скончался на месте, ему было 50 лет.