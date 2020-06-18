1600 новорожденных зарегистрировали в МФЦ Ленобласти с начала 2020 года

Самыми редкими именами, выбранными родителями, стали Юрий, Вадим, Виталий, Олег, Елена, Владислава, Людмила, Валентина и Наталья.

Среди тех жителей области, кто оформлял свидетельство о рождении в МФЦ, девочек чаще всего называли именами Алиса, Виктория, Ксения, Полина, Вероника и Ева, мальчиков: Иван, Александр, Максим, Матвей, Роман и Михаил.

С 2020 года получить свидетельство о рождении в центрах госуслуг Ленинградской области можно в день обращения. Для чего одному из родителей в течении месяца со дня рождения малыша необходимо обратиться в МФЦ с паспортом, медицинским свидетельством, документами, подтверждающими место жительства родителей, если они женаты – со свидетельством о заключении брака. После подачи заявления выдается свидетельство о рождении, медаль «Родившемуся на земле Ленинградской» и справка для получения денежных пособий заявители получат в течение 15-20 минут.

Также в регионе работает сервис «Рождение ребенка», благодаря которому родители смогут, например, с легкостью записаться в детский сад, так как базовый пакет документов для ребенка — свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, оформление пособий — формируется автоматически. Родители обращаются к порталу госуслуг только если нужен их личный выбор: роддома, имени малыша, детского сада.