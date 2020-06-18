Александр Дрозденко оценил преображение Волховского района

Сегодня, 18 июня, в ходе рабочей поездки в Волховский район Александр Дрозденко оценил преображение Волхова.

«Я давно хотел приехать в Волхов, так как он у нас лидер по освоению средств в рамках программы «Комфортная городская среда». Преображаться не только Волхов, но ряд поселений. Конечно, не везде темпы строительства идут как надо. Но в целом все, что я увидел меня радует», — поделился губернатор.

Глава Ленобласти отметил, что регион готов «тратить деньги на Новую Ладогу, но по закону». Так, если бы Гостиный двор был закреплен за регионом или муниципалитетом, то он «уже давно был бы в хорошем виде, а не с деревьями на крыше, как сейчас».

Александр Дрозденко оценил благоустройство территории парка по улице Юрия Гагарина в Волхове, посетил набережную Ладожской флотилии в Новой Ладоге.