Опытный грибник с внучкой заблудились в лесу Гайтолово – найти их помогла сирена

На телефон экстренных служб 17 июня около 15:00 поступило сообщение о том, что в лесу возле деревни Гайтолово заблудились 55-летняя женщина с пятилетней внучкой. Их пустой автомобиль был найден на обочине дороги.

На место прибыла дежурная смена тосненского поисково-спасательного отряда. Найти потерявшихся помогла сирена. Женщину с внучкой подвезли до машины. Помощь врачей им не понадобилась.

«Вообще, те места я знаю отлично, грибник от пяток до макушки. В лес под Гайтолово езжу каждый год, угадаю, под какими листьями грибы растут», – рассказал ранее потерявшаяся женщина

По ее словам, в этот поход «как будто запутал кто-то». Шли все глубже, никак не могли выбраться. Несмотря на то, что внучка вела себя спокойно, сама женщина начала паниковать.