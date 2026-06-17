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Александр Дрозденко предложил проиндексировать выплаты детям войны и отменить ценз проживания в Ленобласти

На встрече губернатора Ленобласти с депутатами ЗакСобрания было предложено проиндексировать ежемесячные денежные выплаты для детей ВОВ, а также снять ценз проживания для получателей мер поддержки. 

Александр Дрозденко предложил проиндексировать выплаты детям войны и отменить ценз проживания в Ленобласти - На встрече губернатора Ленобласти с депутатами ЗакСобрания было предложено проиндексировать ежемесяч
Фото: lenobl.ru

В настоящее время региональные льготы доступны только тем детям Великой Отечественной войны, которые постоянно проживают в Ленинградской области не менее пяти лет. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что ввиду преклонного возраста граждан этой категории крайне важно обеспечить оперативный и безбарьерный доступ к региональным льготам.

«Сейчас для получения региональной поддержки детям ВОВ нужен ценз — не менее 5 лет проживания в регионе. Предлагаю либо отменить его, либо свести к минимуму, а также увеличить саму ежемесячную выплату», — подчеркнул глава региона.

В настоящее время в Ленинградской области зарегистрирован 51 тысяча человек, родившихся в 1927–1945 годах, из них ежемесячную выплату получают 2 572 человека. Перечень льгот для детей войны включает ежемесячную денежную выплату, бесплатный проезд в общественном транспорте области и Санкт-Петербурга, внеочередное бесплатное социальное обслуживание, а также бесплатные услуги учреждений культуры.

Александр Дрозденко предложил проиндексировать выплаты детям войны и отменить ценз проживания в Ленобласти - На встрече губернатора Ленобласти с депутатами ЗакСобрания было предложено проиндексировать ежемесяч

К памятным датам предусмотрены дополнительные выплаты: 5 тысяч рублей ко Дню Победы и Дню освобождения Ленинграда от блокады, а также 10 тысяч рублей к юбилейным датам Победы.

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Ленобласть Александр Дрозденко ветераны Великой Отечественной войны ветераны ВОВ
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В Ленинградской области газовые сети могут передать единому оператору

Такую возможность глава региона обсудил с депутатами Законодательного собрания.

Губернатор Александр Дрозденко и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области обсудили перевод муниципальных газораспределительных сетей под управление единого оператора. 

Как подчеркнул глава региона в ходе заседания в Доме правительства 17 июня, сегодня значительная часть сетей находится на балансе муниципалитетов, что усложняет эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры. Передача объектов единому оператору позволила бы создать простую и понятную систему управления.

Одним из вариантов реализации инициативы рассматривается выкуп сетей у муниципалитетов, но для этого предстоит урегулировать вопрос налоговых льгот по имуществу. Вице-губернатор Егор Мищеряков отметил, что соответствующая льгота уже предусмотрена, однако требуется дополнительное согласование условий ее применения.

Глава региона дал поручение подготовить финансовые расчеты как с учетом использования региональных льгот, так и без них. После этого правительство Ленобласти представит на рассмотрение депутатов конкретные предложения.

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Александр Дрозденко предложил проиндексировать выплаты детям войны и отменить ценз проживания в Ленобласти
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17.06.2026
83

Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine

Теги

газификация Александр Дрозденко

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