Гатчинец наехал грузовиком на инспектора Ространснадзора во время ссоры

Кингисеппский городской суд прекратил уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Гатчинского района. Обвинение ему было предъявлено по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия, зимой грузовик остановили инспекторы Ространснадзора. Водитель отказался предъявлять документы на груз. А во время ссоры с инспектором наехал на него передним бампером. Пострадавший получил легкие травмы.

Во время заседания обвиняемый признал вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим. Решением суда, шоферу назначен штраф в 50 тысяч рублей.