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Соцфонд начал пересмотр выплат многодетным семьям с небольшим превышением дохода

Единое пособие назначили уже 21 тыс. семей, чьи доходы немного превышали установленный предел.

Социальный Фонд России с 22 мая начал пересмотр пособий многодетным семьям, если их доходы немного превышают допустимый предел. Об этом 10 июня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства и президента РФ Владимира Путина.

«Сейчас уже помощь назначена более чем 21 000 семей, в которых воспитывается более 56 000 детей», – отметила Татьяна Голикова.

В течение года число получателей единого пособия может вырасти, заявила вице-премьер. Предварительно, на поддержку смогут рассчитывать порядка 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 230 000 детей.

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Жительница Ленобласти получила штраф за передачу СИМ-карты

Женщина отделалась административным протоколом и штрафом.

Жительницу Соснового Бора оштрафовали за передачу своей СИМ-карты третьим лицам. Теперь ей предстоит выплатить от 30 до 50 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре по Ленинградской области, женщина передала СИМ-карту неизвестным за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. 

«Такие действия предоставляют возможность использовать абонентский номер в преступных целях и нарушают требования законодательства о связи», — подчеркнули в ведомстве.

В результате суд назначил местной жительнице штраф в рамках ч. 1 ст. 13.29.1 КоАП РФ. 

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