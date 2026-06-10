Единое пособие назначили уже 21 тыс. семей, чьи доходы немного превышали установленный предел.

Социальный Фонд России с 22 мая начал пересмотр пособий многодетным семьям, если их доходы немного превышают допустимый предел. Об этом 10 июня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства и президента РФ Владимира Путина.

«Сейчас уже помощь назначена более чем 21 000 семей, в которых воспитывается более 56 000 детей», – отметила Татьяна Голикова.

В течение года число получателей единого пособия может вырасти, заявила вице-премьер. Предварительно, на поддержку смогут рассчитывать порядка 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 230 000 детей.

Вам будет интересно В России пенсии по старости будут назначать автоматически без заявлений граждан В России страховые пенсии по старости, в том числе досрочные выплаты для отдельных категорий граждан, будут назначаться автоматически без необходимост...

Фото на миниатюре: magnific