Единое пособие назначили уже 21 тыс. семей, чьи доходы немного превышали установленный предел.
Социальный Фонд России с 22 мая начал пересмотр пособий многодетным семьям, если их доходы немного превышают допустимый предел. Об этом 10 июня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства и президента РФ Владимира Путина.
«Сейчас уже помощь назначена более чем 21 000 семей, в которых воспитывается более 56 000 детей», – отметила Татьяна Голикова.
В течение года число получателей единого пособия может вырасти, заявила вице-премьер. Предварительно, на поддержку смогут рассчитывать порядка 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 230 000 детей.
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