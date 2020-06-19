Под Выборгом водитель отвез в больницу сбитого им велосипедиста и скрылся

В Ленобласти полиция ищет водителя, который 18 июня сбил пожилого велосипедиста в Выборгском районе.

По предварительным данным, водитель, двигаясь по трассе “Лесогорск – Светогорск” в сторону поселка Лесогорский, наехал на 63-летнего велосипедиста. Затем отвез его в больницу и уехал в неизвестном направлении. О случившемся он так и не сообщил в полицию, сообщают в ГИБДД Выборгского района.

Установить машину и личность водителя пока не удалось, розыск продолжается.