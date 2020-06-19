Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, трое пострадали

Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил в пятницу представитель экстренных служб.
«Накануне во время грозы в Санкт-Петербурге пострадали пять человек, двое из них погибли», — сказал собеседник.
По его словам, ребёнок погиб в результате удара молнии, а крановщик при падении башенного крана.
Собеседник добавил, что в Санкт-Петербурге было нарушено энергоснабжение пяти домов, в которых проживают более девяти тысяч человек, упали свыше 30 деревьев, повреждены семь автомашин. Кроме того, произошла задержка до двух часов шести пригородных электропоездов. Также были подтоплены 15 участков автомобильных дорог и пониженные участки местности на Синопской, Дворцовой и Воскресенской набережных.
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