В мае Михаил Игнатьев был госпитализирован с двусторонней пневмонией и находился на аппарате ЭКМО (насыщение крови кислородом) в Санкт-Петербурге. Также у него был диагностирован COVID-19.

Экс-чиновник получил широкую известность заявлениями о том, что «журналистов нужно мочить» за критику власти, а также из-за ключей, которыми он тряс перед лицом МЧСников.

Ранее ivbg.ru писал о том, что экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев оспаривал через суд указ президента России от 29 января 2020 года «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики» с пометкой «утрата доверия».