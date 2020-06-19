Видео: автоугонщик спрятал десятки украденных машин в гараже под Сертолово

Сотрудники полиции задержали 23-летнего автоугонщика из Всеволожского района за кражу Toyota Camry. В ходе допроса установлена его причастность к кражам десятков автомобилей. Угнанные машины он прятал в гараже возле Сертолово.

Жертв вор находил на бесплатных сайтах объявлений. Затем договаривался о встрече для осмотра, в ходе которого с помощью программатора, прописывающего электронный ключ, получал технический доступ к автомобилю. А позже угонял машину и прятал в гараже возле Сертолово.

В ходе обысков по месту жительства изъяты 430 тысяч рублей, мобильные телефоны, устройства для подавления GSM-сигнала и для прописки ключа автомобиля.