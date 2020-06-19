В Петербурге будет запрещена продажа алкоголя в день “Алых парусов”

Несмотря на то, что в этом году праздник для выпускников “Алые паруса” пройдет в онлайн-режиме, в Смольном решили не отменять запрет на продажу алкоголя 27 июня.

Так, продажа спиртных напитков в магазина Петербурга будет запрещена с 22.00 26 июня до 11.00 28 июня. Запрет не распространяется на магазины дьюти-фри, сообщают в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле

Ранее мы сообщали, что праздник выпускников пройдет 27 июня в формате телетрансляции для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города. Для выпускников выступят Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие.